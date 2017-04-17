"Медуза" опубликовала расследование о бизнесе 80-летней матери Вячеслава Володина

Издание "Медуза" опубликовало расследование о бизнесе 80-летней Лидии Петровны Барабановой, которую СМИ называют матерью спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

По данным издания, женщина, которая всю жизнь проработала учительницей, владеет сельскохозяйственным предприятием "Боброво", которое вложило в развитие двух деревень в Смоленской области - Мольгино и Городни - сотни миллионов рублей.

Так, в 2010 году "Боброво" купило около 2 тыс. га земли в деревне Городня для того, чтобы выращивать зерновые. За два года предприятие, как сообщал губернатор Смоленской области Алексей Островский, вложило в хозяйство более 123 млн рублей.

В дальнейшем "Боброво" увеличилось в 4 раза. За последующие четыре года оно заняло среди всех агропромышленных холдингов области второе место по объемам производства и четвертое по урожайности. Чистая прибыль компании в 2015 году составила 31,5 млн рублей при выручке в 112 млн.

По данным издания, Лидия Барабанова на данный момент владеет более чем 14 тыс. гектаров сельхозземель. Еще 70 тыс. гектаров сданы на 49 лет в аренду охотничьим хозяйствам.

"Медуза" также сообщает, что на освящении храма в селе Болшево, восстановленного за счет "Боброво", епископ Вяземский и Гагаринский Сергий лично поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам епископа, возрождение села происходит "благодаря ему и его сподвижникам и ближайшим помощникам".

Издание уточняет, что на 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 млн рублей. Чтобы заработать основу своего благосостояния, у Вячеслава Володина были девять месяцев и два дня — когда он не являлся госслужащим.