Один из пострадавших от теракта в метро находится в крайне тяжелом состоянии

В Петербургских больницах спустя две недели после теракта в метро остаются 38 человек, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Состояние средней тяжести у троих, а ещё 33 пациента — в удовлетворительном состоянии.

К утру понедельника, 17 апреля, состояние одного из раненых начало ухудшаться

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Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек.