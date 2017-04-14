За 2016 год Песков заработал больше Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в декларации за 2016 год заявил доход в 12,8 млн рублей. Это на 4 млн больше, чем за минувший год заработал Владимир Путин.

Супруга Пескова Татьяна Навка за 2016 год заработала более 120 млн рублей. В 2015 году доход Навки составил 89 млн рублей, ее мужа — 36 млн рублей. Таким образом, доход Пескова за 2016 год сократился втрое, его жены — вырос почти на 30 млн рублей.

Согласно декларации Пескова, в собственности находятся три квартиры, два земельных участка площадью около 7,8 тыс. и 1,4 тыс. м2, а также жилой дом площадью около 779 м2, парковочное место и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Навка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры (одна из них в США, площадью 126 м2) и машино-место. Ей также принадлежат автомобили Mercedes, Lexus и мотовездеход Yamaha. У детей Пескова имеется по трети в квартире площадью 140 м2.

Как стало известно ранее, за 2016 год президент России Владимир Путин заработал 8,8 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. При этом с 2013 года его заработок увеличился боле чем в два раза – тогда он получил 3,6 млн рублей.

О своих доходах 2016 отчитался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Они также сократились с 8,8 млн до 8,58 млн. рублей.