В Пасхальную ночь из Иерусалима в Петербург доставят Благодатный огонь

С 15 на 16 апреля Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня доставят в храмы Санкт-Петербургской Митрополии. Это будет сделано по благословению правящего архиерея, Высокопреосвященнейшего Варсонофия, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского.

Лампаду с огнем доставят в Северную столицу специальным рейсом «Иерусалим-Петербург» к пасхальному богослужению в Казанский собор.

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В Пасхальную ночь светильники с Благодатным огнем будут помещены в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, Санкт-Петербургском Новодевичьем монастыре, Свято-Троицком Измайловском соборе, Орденском Андреевском соборе, в церквях иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной, во имя великомученика и целителя Пантелеимона, Церкви Святой Троицы в Ивангороде в Ленинградской области и в церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при Детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера в Пушкине.