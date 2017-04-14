В регионах России не хватает препаратов для ВИЧ-инфицированных и онкобольных

В большинстве регионов России наблюдается большая нехватка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — ими обеспечены лишь 64% нуждающихся. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росздравнадзора, некоторые препараты невозможно найти более чем в 70 регионах РФ.

Эксперты издания связывают недостаточное количество лекарств с нехваткой средств в бюджете на закупку дорогих препаратов, недостаток мощностей фармацевтических компаний России. Также эту ситуацию связывают со злоупотреблениями со стороны чиновников, которые занимаются формированием списков льготных лекарств.

Как заявила директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова, в 79 регионах территориальные перечни льготных лекарств не соответствуют федеральному стандарту. Наибольшие проблемы наблюдаются с препаратами для ВИЧ-инфицированных и онкобольных.

Ранее стало ивзестно, что минздрав РФ не будет пополнять список ЖНВЛП из-за «макроэкономических показателей». Средства, выделенные государством на закупку лекарств по программе лечения дорогостоящих редких онкологических и наследственных заболеваний, в 2017 году останутся на уровне 2016 года (39,3 млрд. рублей), а субсидии на пациентов с ВИЧ сократят на 2,8 млрд. (с 20,8 млрд. до 18 млрд. рублей).