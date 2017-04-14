Смольный отказался строить церковь в парке Малиновка

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга приняла решение отказаться от идеи строительства в парке Малиновка на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе церкви, сообщает пресс-служба Смольного.

"Сохранять зеленые насаждения общего пользования – вопрос социально значимый. В ходе предыдущих поправок в состав рекреационных зон переведено 1,3 тыс. га, включая увеличение территории городских лесов", – заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Он также добавил, что в ходе предыдущих корректировок в состав рекреационных зон было переведено 1310 га, включая увеличение территории городских лесов.

В 2015 году власти решили зафиксировать за парком статус рекреационной зоны. Позже, в ходе обсуждений проекта в Заксобрании назначение было изменено на зону деловой застройки.

Тогда предлагалось, что в парке будет построена церковь. Это решение вызвало недовольство местных, которые выступили против такой стройки.