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Сына замглавы Эрмитажа Артема Новикова задержали за хранение наркотиков

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© Фото: opengaz.ru

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Ранее его уже задерживали по «делу реставраторов» .

В Москве по подозрению в хранении наркотиков задержан сын замдиректора Эрмитажа и экс-глава департамента Минкульта РФ Артем Новиков.

В пятницу, 14 апреля, Никикова доставят в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу, которое было возбуждено два дня назад по статье 228 УК, передает «Фонтанка».

По данным издания, 28 марта Артема Новикова увезли для допроса  с работы сотрудники ФСБ. Силовики провели осмотр его квартиры, обнаружив там банку белого вещества, которое Новиков назвал солью. Тогда чиновник был отпущен.

Артем Новиков до недавнего времени возглавлял департамент инвестиций, реставрации и строительства Минкульта, являясь преемником арестованного по делу реставраторов Бориса Мазо. 4 апреля министерство разослало в СМИ сообщение, что Новиков уволился по собственному желанию и этическим соображениям.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», прежде Артема Новикова также задерживали в рамках так называемого «дела реставраторов».

Ровно год назад, в середине марта 2016-го, был арестован замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, а вместе с ним - глава "БалтСтроя" Дмитрий Сергеев, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо и директор подведомственного Минкультуры ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов.

Все они подозреваются в хищении 186 млн рублей из государственной казны при реставрационных работах на памятниках в Псковской области. "БалтСтрой" выступала подрядчиком работ на Изборской крепости. Конкретно Пирумова подозревают в хищении 50 млн рублей. В материалах дела Пирумов назван организатором преступной группы, которая заключала государственные контракты на реставрацию памятников по завышенным ценам.

Пирумов в суде отказался признать себя виновным, однако позднее замминистра культуры РФ признал свою вину по делу о краже денег и подал в отставку, следствие продолжается. Скандал о хищениях бюджетных средств во время реставрации Изборской крепости заставил Минкульт задуматься о пересмотре некоторых контрактов, в том числе, заключенных с петербургской компанией "БалтСтрой".

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