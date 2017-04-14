«Фонтанка»: В офис топливной сети «Фаэтон» нагрянул спецназ

В офис сети «Фаэтон» на улице Красного курсанта, 5/11 приехал СОБР Росгвардии.

По данным источника «Фонтанки», сотрудники СОБРа ищут бухгалтерию.

По данным издания, визит спецназа вместе с сотрудниками полицейского следствия может быть связан с возбужденным ранее уголовным делом по факту мошенничества в рамках продажи автозаправочных станций.

В компании сообщают, что "ничего не знают, и полицию не видели".

«Фаэтон» - топливная компания, которая, согласно их сайту, имеет более 100 автозаправочных станций в Петербурге и Волгограде и более 500 АЗС партнеров в различных городах России.