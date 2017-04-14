Станции «оранжевой» ветки метро открыли на вход и выход

Неисправный состав, из-за которого утром в пятницу, 14 апреля, закрылись четыре станции «оранжевой ветки метро, отбуксировали в депо. Сейчас все станции вновь открыты для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба подземки, утренние проблемы в подземке решены - ранее закрытые станции «Улица Дыбенко», «Ладожская», «Проспект Большевиков» и «Новочеркасская» вновь открыты на вход и выход.

Переход «Достоевская» – «Владимирская» тоже открыт.