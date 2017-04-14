Буров назвал «очередной тухлой уткой» новость о передаче Исаакия РПЦ 12 июля

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров опроверг информацию о том, что собор будет передан Русской православной церкви (РПЦ) 12 июля, сообщает «Комсомольская правда – Петербург».

«С января есть только провокации из одного тухлого угла, причем Смольный ничего этого не подтверждает. Мы просто работаем, как бы там провокаторы не высовывали свои утиные головы. Если такое решение официально озвучат те люди, которые и должны, то меня очень это удивит», - заявил он.

Ранее РКБ сообщил о том, что Смольный намерен передать Исаакий РПЦ 12 июля – в православный праздник святых Петра и Павла. В этот день в Петербурге с традиционным визитом ожидают патриарха Кирилла, который возглавит службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Прежде появлялась информация, что Смольный предложил вывезти экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал, что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе.

На данный момент не известно, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как ранее, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ – неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ. Судья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям