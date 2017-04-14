В Петербурге 14 апреля будет снег и гололедица

В пятницу, 14 апреля, в Северной столице продолжит идти снег. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС Петербурга.

«Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...-1 гр», - говорится в сообщении ведомства. На дорогах возможна гололедица, местами снежный накат. Атмосферное давление днем будет повышаться.

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Водителей просят заранее предупреждать других автомобилистов о желании повернуть или притормозить. Советуют также держать удлиненную дистанцию.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег и холод в Северной столице продлится до 18 апреля.