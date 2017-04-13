На Московском вокзале началась частичная эвакуация

На Московском вокзале объявили частичную эвакуацию. Пассажиров не пускают к электричкам и кассам из-за оставленной сумки.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщают, что подозрительный предмет заметили около 16:00 во дворе, выходящем к пригородным поездам на территории вокзала. Место было оцеплено заградительными лентами. Вызван ОМОН.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на вокзале сейчас нельзя пройти к электричкам, билеты не продают.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.