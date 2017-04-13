На Московский вокзал вызван ОМОН – обнаружена бесхозная сумка

В пятницу, 13 апреля, участок у входа на платформу Московского вокзала оцеплен полицией – обнаружена бесхозная сумка, сообщает «Мегаполис».

Сообщается, что вокзал продолжает работать. Вызваны сотрудники ОМОН.

Полицейские просят обходить оцепление стороной, пока подозрительная сумка не будет проверена.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.