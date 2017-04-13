МЧС предупреждает о снежных накатах и гололедице в Петербурге

ГУ МЧС по Петербургу просит водителей и пешеходов быть осторожнее - в пятницу, 14 апреля, ожидается гололедица и снежные накаты.

Водителей просят заранее предупреждать других автомобилистов о желании повернуть или притормозить. Советуют также держать удлиненную дистанцию.

Сейчас в Петербурге сильный ветер. По данным синоптиков, его скорость может достигнуть 15 м/с. При этом Гидрометцентр Северной столицы ранее таких прогнозов не давал – ожидался умеренный ветер при температуре +2 градуса.

Снегопад в Петербурге с разной силой продлится до конца дня. Температура будет держаться около нуля.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег и холод в Северной столице продлится до 18 апреля.