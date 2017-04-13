  • 13 Апрель 2017
USD 14.04.2017 56.6019 +-0.1537
USD ММВБ 16:17 56.71040  
EUR 14.04.2017 60.2867 +0.0236
EUR ММВБ 16:17 60.0910  
Нефть($) 13.04.2017 55.84 0.94
Нефть(p) 13.04.2017 3160.65 +44.77

Россияне стали реже покупать мясо и рыбу

Автор:


© Фото: Газета Metro

Темы дня

Но чаще приобретают дешевую картошку.

В России падают продажи дорогих продуктов, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на данные исследования Аналитического центра при правительстве РФ.

В частности, снижается число покупок мяса и рыбы. При этом россияне чаще покупают дешевую картошку.

В прошедшем году личное потребление (расходы домохозяйств) в России продолжило падение – оно сократилось на 5%. Издание отмечает, что в 2015  году падение составило ещё почти 10%. Спад затронул и непродовольственные товары – минус 5,1%.

В конце прошлого года снизились розничные продажи мяса снизились и достигли уровня начала января 2014 года. Также продолжили снижение продажи рыбы и морепродуктов – они упали ниже уровня 2014 года.

Издание предполагает, что это в основном произошло из-за роста цен на 9,7% за 2016 год.

При этом рост покупок недорого картофеля показывает стремительный рост.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm