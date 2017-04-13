Россияне стали реже покупать мясо и рыбу

В России падают продажи дорогих продуктов, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на данные исследования Аналитического центра при правительстве РФ.

В частности, снижается число покупок мяса и рыбы. При этом россияне чаще покупают дешевую картошку.

В прошедшем году личное потребление (расходы домохозяйств) в России продолжило падение – оно сократилось на 5%. Издание отмечает, что в 2015 году падение составило ещё почти 10%. Спад затронул и непродовольственные товары – минус 5,1%.

В конце прошлого года снизились розничные продажи мяса снизились и достигли уровня начала января 2014 года. Также продолжили снижение продажи рыбы и морепродуктов – они упали ниже уровня 2014 года.

Издание предполагает, что это в основном произошло из-за роста цен на 9,7% за 2016 год.

При этом рост покупок недорого картофеля показывает стремительный рост.