Пострадавшую от теракта в метро девочку выпишут из больницы

Пострадавшую при петербургском теракте 15-летнюю Александру Зяблицкую выпишут из больницы до конца текущей недели, сообщает ТАСС.

Состояние школьницы улучшается. В настоящий момент девочка находится в Детской городской больнице №19 имени Раухфуса.

В четверг, 13 апреля, ее навестил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Узнав, что Александра планиурет поступать в петербургский колледж и учиться на дизайнера, губернатор подарил ей планшет и книгу об архитектуре Петербурга.

Фото: kibitov / instagram.com

Школьница прилетела в Петербург из Барнаула, чтобы посетить два колледжа, в которые думала поступить после 9-го класса. После теракта транспортировать Александру домой на самолете было невозможно из-за поврежденной барабанной перепонки.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек.