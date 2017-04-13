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Сирия обвинила США в гибели сотен людей из-за удара по химскладу

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© Фото: Reuters

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В Штатах считают это попыткой Дамаска отвлечь внимание от предполагаемой химатаки на собственный народ.

Авиаудар коалиции под эгидой США по складам террористов, в которых находится химическое оружие, стал причиной гибели сотен людей, включая мирное население. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Сирии.

«Самолеты так называемой коалиции под руководством США в 17.30–17.50 [среды 12 апреля] нанесли удар по складу ИГ (запрещенной на территории РФ организации – прим. ред.), на котором находилось много иностранных наемников. После ударов появились облака белого и затем желтого дыма, что указывает на наличие большого количества ядовитых веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30», – сообщают ВС Сирии.

По мнению сирийской стороны, это подтверждает, что у террористов ИГ и (также запрещенной в России) «Джабхат ан-Нусры» есть химическое оружие, которое они способны получать, перемещать и применять.

«Заявление сирийского режима, вероятно, будет воспринято наблюдателями как попытка Дамаска отвлечь внимание от предполагаемой химической атаки на собственный народ», - в свою очередь сообщает The Independent.

Ранее, 7 апреля,  США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, которые предвещали начало военной кампании США в Ираке.  "Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы", - сообщил Путин.

По его мнению, аналогичная ситуация происходит и сейчас. "И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", - добавил президент РФ.

Накануне, 12 апреля, Россия заблокировала принятие резолюции, которая осуждает предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требует от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. 

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