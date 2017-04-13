Россия обжалует решение ЕСПЧ о выплатах жертвам теракта в Беслане

Минюст РФ в трехмесячный срок намерен обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Россией компенсации семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в Беслане, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве считают, что ряд выводов ЕСПЧ не обоснован, а использованная аргументация "неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

Ранее в четверг, 12 апреля, ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 млн 955 тыс. евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

Суд подтвердил мнение истцов о том, что в их отношении была нарушена статья 2 Европейской конвенции о правах человека. По мнению суда, государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и операции против них уже после захвата школы и не расследовало события в Беслане надлежащим образом.

«Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения. Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе», – указано в решении ЕСПЧ.

В результате захвата школы в Беслне 1 сентября 2004 года, ее осады и штурма погибло 334 человека. Было ранено более 750.