На Московском шоссе образовалась крупная пробка

В Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю – стоит Московское шоссе, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Пробка тянется от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Ее длина — 4.5 километров.

Фото: «Яндекс. Пробки»