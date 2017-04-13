Суд отказался возвращать нападающему «Зенита» Кокорину водительские права

Тверской районный суд Москвы в четверг, 13 апреля, отклонил жалобу нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина на постановление о лишении его водительских прав.

Как сообщает РАПСИ, суд признал законным решение мирового судьи Тверского района - Кокорин виновен в административном правонарушении и ближайшие четыре месяца не может управлять транспортными средствами.

Суд не стал читывать раскаяния футболиста.

В начале марта столичные камеры наблюдения семь раз зафиксировали нарушения автомобиля «Ролс Ройс» Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулем «Бентли» 25 февраля. Черный «Ройс», обладателем которого является Кокорин, поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день.

По словам самого футболиста, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу. Тем не менее, материалы по этому делу были переданы в суд, который в последствие лишил футболиста прав.

Этот инцидент – не первый скандал с участием Кокорина. В июле прошлого года он и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали героями скандала в Монако. В СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское.