На Петербург обрушился ветер арктических морей

Ветер, который разбушевался в Петербурге в четверг, 13 апреля, пришел в Петербург с арктических морей, сообщает заведующий метеобюро Росгидромета Юрий Куткевич.

"Южнее Петербурга проходит циклон, он движется на Северо-Восток. Мы в ближайшие дни, вплоть до воскресенья, в его холодной тыловой части, когда с севера — со стороны Мурманска и Архангельска и арктических морей", - приводит его слова Life78.

По данным синоптиков, скорость ветра может достигнуть 15 м/с. При этом Гидрометцентр Северной столицы ранее таких прогнозов не давал – ожидался умеренный ветер при температуре +2 градуса.

Снегопад в Петербурге с разной силой продлится до конца дня. Температура будет держаться около нуля.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег и холод в Северной столице продлится до 18 апреля.