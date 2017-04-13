Станцию «Площадь Ленина» открыли

Лучшее в Петербурге

Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».