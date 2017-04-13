В петербургских больницах остаются 46 пострадавших от теракта

Медики наблюдают за состоянием 46 пострадавших, которые остаются в больницах города, сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По ее словам, за минувшую ночь их состояние не изменилось. В тяжелом состоянии остаются трое пострадавших, а еще четверо – в средней тяжести. Самочувствие 39 раненых оценивается как удовлетворительное

Ранее стало известно, что 12 апреля, в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался еще один пострадавший в результате теракта. Сорокалетний мужчина получил очень тяжелые осколочные ранения и переломы, все дни он находился в реанимации. Таким образом, число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 15 человек, вместе с предполагаемым террористом-смертником.

В настоящий момент 80 пострадавших в теракте получили компенсации. Накануне, 11 апреля, сообщалось, что по миллиону рублей получили 12 из 13 семей погибших от взрыва.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами теракта стали 15 человек.