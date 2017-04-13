Неизвестный «заминировал» жилой дом на Долгоозерной улице

Полиция Приморского района устанавливает личность подозреваемого в ложном сообщении о теракте – неизвестный сообщил о заминировании жилого дома на Долгоозерной улице.

Накануне, 12 апреля в 18:19 в службу «112» позвонил неизвестный мужчина и произнес фразу «Долгоозерная улица дом 10 взрыв», после чего отключился, передает АН «Оперативное перекрытие.

При осмотре здания взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация жильцов дома не проводилась. На данный момент телефон звонившего пока не установлен.

Накануне, 12 апреля, В Петербурге задержали лжеминеров Боткинской больницы и магазина. Полиция выезжала по экстренным сообщениям о бомбе вечером 11 апреля и ночью 12 апреля.

Оказалось, что «заминировавшая» больницу находится здесь на лечении. Клинику пришлось осмотреть, ничего подозрительного обнаружено не было. Эвакуация также не проводилась.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.