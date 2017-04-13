В Петербурге появился интернет-сервис о сроках отключения горячей воды

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» запустило информационный интернет-сервис, на котором жители города смогут узнать сроки отключения горячей воды в их домах.

Для получения информации необходимо перейти по ссылке и в строке поиска указать улицу и номер дома. После этого будет указан период работ по выбранному адресу.

Портал содержит информацию более чем по 10,5 тыс. зданий, обслуживаемых АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Первые работы начнутся 15 мая, окончание запланировано на 23 июля 2017 года. Ремонтно-профилактические работы по одному адресу не будут превышать 14 дней.

В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, их диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей.

Всего работами будут охвачены 13,7 тыс. зданий, в том числе около 9 тыс. жилых домов. В 4 тыс. зданий на время проведения таких работ горячая вода отключаться не будет.