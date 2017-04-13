В Петербурге 13 апреля ожидается мокрый снег и гололедица

В Северной столице в четверг, 13 апреля, днем ожидается мокрый снег. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер до 12 м/с. Температура воздуха днем повысится до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Также в сообщении ведомства говорится, что на дорогах Петербурга местами возможна гололедица. Спасатели рекомендует водителям держать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег и холод в Северной столице продлится до 18 апреля.