Российские космонавты об особенностях жизни в невесомости (ФОТО)

Антон Шкаплеров



В своем инстаграме Антона Шкаплерова делится тем, как выглядит космический набор для гигиены и когда космонавты начинают усиленно тренироваться перед возвращением домой.

Фото: anton_astrey / instagram.com

"В ежедневном расписании появились изменения: через день две беговые дорожки. Это явный признак того, что менее чем через месяц домой, на Землю",- пишет российский космонавт.

Фото: anton_astrey / instagram.com

Олег Новицкий



"Посылка с Земли-березовый сок, белорусская футболка и шоколад!", - рассказывает своим подписчикам Олег Новицкий, который родился в Белоруссии.

Фото: novitskiy_iss / instagram.com

"Добро пожаловать в "космическую" парикмахерскую) сегодня по плану стрижка)", - этой подписью Новицкий сопроводил фотографию того, как этот процесс выглядит на МКС.

Фото: novitskiy_iss / instagram.com

Сергей Волков



В инстаграме Сергея Волкова можно увидеть, как на МКС отмечают Новый год и дургие праздники.

Фото: volkov_iss / instagram.ru

"#МихаилКорниенко и @StationCDRKelly отмечают 300 суток на орбите,не все налетали такую цифру и за несколько полетов!", - делится Волков изображением своего коллеги.

Фото: volkov_iss / instagram.ru

Сергей Рязанский



В инстаграме Сергея Рязанского много постов посвящено подготовки к отправке в косомс.



"Раз в год космонавты проходят большую медкомиссию - ВЭК (врачебно-экспертная комиссия) Вот и сижу в модном синем махровом халатике обвешанный всякими датчиками в барокамере перед отправкой на 5000 метров Это практически уже конец двухнедельных забегов по врачам - завтра осталась центрифуга 4-8g и вроде все, допущен к дальнейшей подготовке ;) Как говорят наши врачи:-"здоровых нет, есть недообследованные"", - сообщает подписчикам космонавт.

Фото: sergeyiss / instagram.ru

“Вот как выглядит морда при перегрузке 8g. Всем каруселям карусель. Все успешно прошел ;)”, - рассказывает Рязанский.

Фото: sergeyiss / instagram.ru

Олег Арьтемьев



В своем твиттер-аккаунте космонавт Артемьев делится снимками Луны, которые потрясают воображение его подписчиков.

Фото: olegmks / twitter.com



Алексей Борисенко



Российские космонавты Андрей Борисенко не ведет инстаграм и о жзни на МКС рассказывает уже по прилету домой.

"Если в прошлый раз мы вырастили растения и потом их исследовали, то в этот раз мы на зуб пробовали настоящий космический салат, который полностью выращен на МКС", — рассказал Борисенко.

"Поскольку образование у меня летное, мне сложно оценить значение и обьем экспериментов, которые мы провели", — добавляет его коллега Сергей Рыжиков.