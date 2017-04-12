Картина дня: жертвы теракта, закрытие станции метро и перенос выборов

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стало известие о гибели еще одного пострадавшего из-за теракта в метро. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Невские новости» (11:45), Piter TV (12:15) и «Фонтанка» (12:20)

Стало известно, что 40-летний мужчина скончался в Военно-медицинской академии около полуночи 11 апреля. Он получил очень тяжелые осколочные ранения и переломы, все дни он находился в реанимации.

Позже появилась информация, что еще трое пострадавших из-за теракта остаются в тяжелом состоянии. Всего в петербургских больницах находятся 43 человека, которые получили ранения в результате теракта.

Второй по популярности темой дня стало закрытие станции метро «Комендантский проспект» из-за подозрительного предмета. Спустя ровно час станцию открыли, опасных предметов не обнаружено. В данный момент станция работает в штатном режиме.

Третьей по популярности темой дня стало решение Госдумы о переносе президентских выборов. "За" проголосовало 333 депутата, "против" - 11, один парламентарий воздержался. Перенести дату проведения голосования предлагается с 11 марта на 18 марта.

В законе предлагается прописать, что, если воскресенье, в которое должны пройти выборы, "приходится на неделю, включающую нерабочий̆ праздничный день", то выборы переносятся на неделю. Поправка дает возможность провести выборы президента в 2018 году не 11, а 18 марта.

Самыми оперативными 12 апреля стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Петербургский дневник».