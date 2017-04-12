  • 12 Апрель 2017
USD 13.04.2017 56.7556 -0.1996
USD ММВБ 20:16 57.05870  
EUR 13.04.2017 60.2631 -0.0411
EUR ММВБ 20:16 60.4850  
Нефть($) 12.04.2017 56.37 +0.64
Нефть(p) 12.04.2017 3199.31 +25.20

На "Зенит-арене" прошли учения МЧС (ФОТО)

Автор:


© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

    следующая

    Темы дня

    В них участвовали более тысячи статистов.

    На стадионе «Зенит-арена» в среду, 12 апреля, состоялись комплексные учения по отработке совместных действий специальных служб в случае чрезвычайной ситуации.

    В учениях приняли участие более тысячи статистов. Было привлечено более 20 единиц пожарно-спасательной техники различного назначения, применены новейшие образцы оборудования. Задействовано свыше ста человек личного состава Петербургского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба Смольного.

    Фото: пресс-служба администрации Петербурга 
     

    Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко остался доволен результатами учений. «Все службы, которым поручено заниматься вопросами обеспечения безопасности нового объекта – построенного стадиона – должны были отработать четкий алгоритм действий в различных чрезвычайных ситуациях. На мой взгляд, то, что мы видели – работу наших спасателей, служб МВД можно назвать профессиональной, качественной», –  заявил он.

    Как ранее сообал «Санкт-Петербург.ру», учения проходили в несколько этапов.   На трибунах «фанатского сектора» возникли массовые беспорядки, в результате которых вспыхнул пожар, повлекший за собой панику и множество пострадавших. На втором этапе учений было отработано проведение эвакуационных работ с чаши стадиона.

    Фото: пресс-служба администрации Петербурга 
     
     

    В среду, 12 апреля, вице-губернатор Игорь Албин заявил в обсуждении на Faсebook, что «Зенит-арена» готова принимать футбольные матчи. Таким образом он прокомментировал интервью генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова «Фонтанке.ру».

    Митрофанов рассказал, что крыша нового стадиона не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. «Поле (газон) сопровождают агрономы ФК «Зенит» с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи», - отметил Албин.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

      Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

      читать далее →

      Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

      После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

      читать далее →

      Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

      Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

      Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

      Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

      Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      12.04.17
      ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
      11.04.17
      Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
      10.04.17
      Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
      05.04.17
      Как выгодно взять кредит?
      05.04.17
      Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
      05.04.17
      Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
      03.04.17
      Аварийное вскрытие и замена замков
      30.03.17
      Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm