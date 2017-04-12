На "Зенит-арене" прошли учения МЧС (ФОТО)

На стадионе «Зенит-арена» в среду, 12 апреля, состоялись комплексные учения по отработке совместных действий специальных служб в случае чрезвычайной ситуации.

В учениях приняли участие более тысячи статистов. Было привлечено более 20 единиц пожарно-спасательной техники различного назначения, применены новейшие образцы оборудования. Задействовано свыше ста человек личного состава Петербургского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко остался доволен результатами учений. «Все службы, которым поручено заниматься вопросами обеспечения безопасности нового объекта – построенного стадиона – должны были отработать четкий алгоритм действий в различных чрезвычайных ситуациях. На мой взгляд, то, что мы видели – работу наших спасателей, служб МВД можно назвать профессиональной, качественной», – заявил он.

Как ранее сообал «Санкт-Петербург.ру», учения проходили в несколько этапов. На трибунах «фанатского сектора» возникли массовые беспорядки, в результате которых вспыхнул пожар, повлекший за собой панику и множество пострадавших. На втором этапе учений было отработано проведение эвакуационных работ с чаши стадиона.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

В среду, 12 апреля, вице-губернатор Игорь Албин заявил в обсуждении на Faсebook, что «Зенит-арена» готова принимать футбольные матчи. Таким образом он прокомментировал интервью генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова «Фонтанке.ру».

Митрофанов рассказал, что крыша нового стадиона не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. «Поле (газон) сопровождают агрономы ФК «Зенит» с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи», - отметил Албин.