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На тестовых матчах на "Зенит-арене" будут усилены меры безопасности

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© Фото: Flickr

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Такое решение было принято в Смольном после взрывов автобуса дортмундской "Боруссии".

В Петербурге усилят меры безопасности зрителей на тестовых матчах на "Зенит-арене", передает АБН.

Такое решение было принято в Смольном после взрывов автобуса дортмундской "Боруссии". Футболистов и тренерский штаб команд также будет сопровождать охрана

Игры на "Зенит-арене" пройдут 22 апреля, а также 5 и 17 мая. "Зенит" встретится с екатеринбургским "Уралом", грозненским "Тереком" и "Краснодаром".

В среду, 12 апреля, на стадионе прошли масштабные учения МЧС. На них присутствовал губернатор города Георгий Полтавченко.

Накануне, 11 апреля, матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия"- "Монако" перенесли из-за взрыва бомбы около автобуса футбольного клуба "Боруссия".

Пострадал испанский футболист клуба 26-летний Марк Бартра, он порезался осколками стекла, выбитого взрывной волной. В шоковом состоянии его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Информации о причинах взрыва пока нет.

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