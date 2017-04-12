МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей Северной столицы о плохих дорожных условиях в четверг, 13 апреля.

В сообщении ведомства говорится, что на дорогах Петербурга местами возможна гололедица. Спасатели рекомендует водителям держать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения.

Кроме того, ожидается усиление северо-восточного ветра до 12 м/с. Температура воздуха днем повысится до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что снег и холод в Северной столице продлится до 18 апреля.