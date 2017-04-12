Захарова пожаловалась на кибератаки из США

Сайт МИД России регулярно атакуют с американских IP-адресов, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в феврале 2017 года было зафиксировано три такие атаки, передает РИА Новости.

Захарова добавила, что в марте специалисты зафиксировали активность ботов. На сайте министерства обнаружили 88% подозрительных юзеров от общего числа пользователей. Она добавила, что около полутора миллионов посещений сайта МИДа составили заходы с территории США.

«Речь идет не об обычных пользователях, которых интересуют материалы, а о всем комплексе действий, которые принято называть хакерскими атаками», — считает дипломат.

В октябре минувшего года телеканал CNN сообщил, что хакер под псевдонимом The Jester взломал сайт российского министерства и разместил на нем послание с требованием прекратить кибератаки.