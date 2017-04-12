Директором оператора платных парковок в Петербурге стал экс-депутат ЗакСа Бакулин

В Петербурге сменился директор «Городского центра управления парковками». Соответствующий указ подписал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного Сергей Харлашкин

Новым директором назначен экс-депутат петербургского Заксобрания Владислав Бакулин. Он официально вступил в новую должность 12 апреля, сообщает компания

Экс-руководитель оператора платных парковок Артем Харюкин покинул свой пост накануне, 11 апреля. Он остаться советником нового руководителя.

Бакулин также является гендиректором ООО «Бакулин Моторс Групп», которое раньше называлась ООО ГК «Волгабас». Эта компания выпускает первые в России автоматизированные и беспилотные транспортных средств.

Смольный планировал заработать на платных парковках в 2016 году более 351 млн рублей. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», доходы зоны платной парковки в Северной столице в прошлом году составили около 106 млн рублей. Этого оказалось недостаточным, чтобы покрыть расходы. В 2016 год петербуржцы и гости города разместили свои транспортные средства в зоне платной парковки свыше 6 млн раз.

В нынешнем году стоимость платных парковочных мест увеличилась почти в два раза по сравнению с ценами 2016 года. К примеру, стоимость парковки транспортных средств категории B возросла с 60 до 107 рублей 70 копеек.

При этом 5 апреля петербургский ЗакС утвердил запрос депутата Алексея Макарова к губернатору Георгию Полтавченко с предложением отменить плату за парковку в выходные и снизить ее в будни