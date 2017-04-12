В больницах остаются 47 пострадавших в результате теракта в метро

В больницах Петербурга остаются 47 раненых после теракта в метро, сообщила вице-губернатор Северной столица Анна Митянина на своей странице в Twitter.

По ее словам, в настоящий момент в тяжелом состоянии остаются трое пострадавших, а еще четверо – в средней тяжести. Самочувствие 40 раненых оценивается как удовлетворительное. Еще 33 пострадавших от взрыва находятся на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно, что 12 апреля, в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался еще один пострадавший в результате теракта. Сорокалетний мужчина получил очень тяжелые осколочные ранения и переломы, все дни он находился в реанимации. Таким образом, число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 15 человек, вместе с предполагаемым террористом-смертником.

В настоящий момент 80 пострадавших в теракте получили компенсации. Накануне, 11 апреля, сообщалось что по миллиону рублей получили 12 из 13 семей погибших от взрыва.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».