В Госдуме предлагают назвать улицу в Петербурге в честь космонавта Гречко

В Государственной думе РФ поддержали инициативу Федерации космонавтики и предложили увековечить память летчика-космонавта Георгия Гречко. Его именем в Петербурге может быть названа улица или школа, заявил на пленарном заседании парламента депутат Сергей Вострецов.

«Было было бы несправедливо в такой великий для нашего государства праздник не вспомнить выдающегося петербуржца, ленинградца, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта, легенду российской космонавтики Георгия Михайловича Гречко. Вчера наша страна проводила его в последний путь», - добавил депутат.

Соответствующее обращение будет направлено в адрес руководства Северной столицы, сообщает Вострецов.

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Космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на субботу, 8 апреля. Дважды Герой Советского Союза ушел на 86-м году жизни.

Ранее, 10 апреля, в Петербурге состоялось торжественное открытие памятника академику Сергею Королеву. Монумент появился на улице, которая названа его мнением.