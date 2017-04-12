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В РПЦ сравнили противников передачи Исаакия с основателями "групп смерти" в соцсетях

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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А также с участниками Октябрьской революции.

В Московском патриархате провели параллель между организаторами акций протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ, создателями "групп смерти" в социальных сетях и участниками Октябрьской революции.

"Какая связь между темой суицидов и темой передачи Исаакиевского собора? Да самая прямая. Мы не должны быть ведомы кем-то, наш путь не должен заканчиваться революциями. Мы должны обращать внимание на своих детей, организовывать свой народ и строить великую, сильную Россию", - говорится в видеообращении главы синодального Отдела по делам молодежи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

По его мнению, во всех трех случаях происходит манипуляция сознанием.

Епископ подчеркнул, что за подростковыми суицидами "стоят группы людей, которые ни в коей мере не желают пользы нашему Отечеству", и в 1917 году "также группа людей сумела перевернуть всю страну, внести смуту и разделение в жизнь нашего общества, когда предавались забвению святыни, уничтожались храмы"

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", "группы смерти" могли стать одной из основных причин роста количества детских самоубийств почти на 60% в 2016 году.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из "групп смерти" "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. По решению Октябрьского районного суда Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. При этом он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора. На митинг 18 марта, по словам его организаторов, вышли более 10 тыс. человек.

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