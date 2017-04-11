Скончался бывший председатель петербургского горсуда Владимир Полудняков

Бывший председатель Ленинградского (Санкт-Петербургского) горсуда Владимир Полудняков скончался на 79-м году жизни во вторник, 11 апреля.

Об этом сообщают на кафедре уголовного права юридического факультета СПбГУ, где до последнего времени Владимир Иванович работал преподавателем, передает “Фонтанка”.

Полудняков родился в Ленинграде в 1938 году. Имел высшее юридическое образование. Работал в судебной системе Северной столицы с 1960 по 2003 год.

С 1965 года был судьей, а затем и председателем Дзержинского районного суда. С 1981 года по 2003-й возглавлял Ленинградский (Санкт-Петербургский) городской суд. Являлся профессором кафедры уголовного права СПбГУ.