На всех станциях "оранжевой" ветки установили шкафы для WI-FI

На всех станциях "оранжевой" (четвертой) ветки петербургского метро появились шкафы для раздачи WI-FI, сообщает пресс-служба подземки.



Последний шкаф установлен на станции "Лиговский проспект". Теперь идет наладка и тестирование оборудования.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Бесплатный Wi-Fi в метро Северной столицы обещают запустить в мае. До этого дату запуска откладывали два раза – прежде интернет пассажиром петербургской подземки обещали в феврале и марте.

На всех станциях метрополитена беспроводная связь должна появиться до конца 2017 года. Стоимость установки оборудования– 1,5 млрд. рублей.

Городские власти обещают провести беспроводной интернет во все виды общественного транспорта Петербурга.