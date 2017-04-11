Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признал вину за теракт в Стокгольме

Рахмат Акилов, который был задержан полицией по подозрению в теракте в Стокгольме, признал свою вину, сообщил его адвокат Юхан Эрикссон.



«Он сознался в совершении террористического преступления», — сказал Эрикссон, выступая на заседании суда в Стокгольме, где избирается мера пресечения Акилову.



По версии следствия, 39-летний Акилов был за рулем грузовика, который в минувшую пятницу, 7 апреля, врезался в прохожих в центре шведской столицы. Четыре человека погибли, 15 получили ранения. Случившееся было признано терактом.

Как сообщает полиция Стокгольма, в 2014 году Акилов подавал прошение на постоянный вид на жительство в Швеции, но получил отказ и должен был покинуть страну. В феврале 2017 он был объявлен в розыск для высылки из страны.

В итоге уроженец Узбекистана был задержан 7 апреля в стокгольмском пригороде Мерсте.