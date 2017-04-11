Вечером 11 апреля в Петербурге вновь пойдет снег

К вечеру вторника, 11 апреля, Северную столицу ждет резкое похолодание и снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Из-за пришедшего в город циклона ближайшей ночью столбик термометра может опуститься до нуля.

В среду, 12 апреля, на дорогах местами будет гололедица, а днем температура воздуха поднимется лишь до пяти градусов тепла. Полдня будет идти мокрый снег. Температура воздуха потеплеет не раньше следующей недели.

Как сообщает служба Gismeteo, в четверг, 13 апреля, воздух прогреется лишь до +1 градуса. В ближайшие выходные столбик термометра также будет находиться на уровне нуля.