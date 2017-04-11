Почти все семьи погибших в теракте получили от города один млн рублей

В настоящий момент 80 человек получили компенсации как пострадавшие при теракте в петербургском метро, заявил на заседании правительства во вторник, 11 апреля, глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Он также сообщил, что по одному миллиону рублей получили 12 из 13 семей погибших. Одна семья еще не определилась с правами наследования.

Ржаненков уточнил, что накануне, 10 апреля, похоронили последнего 13-го погибшего во время теракта.

По словам Ржаненкова, помимо городских компенсаций, поступают федеральные средства. Кроме того, более 24 млн собрано на разных благотворительных счетах, в том числе организации «Прерванный полет». Эти деньги пойдут на поддержку родственникам там, где по тем или иным причинам не используются бюджетные средства.

Как стало известно ранее, администрация Петербурга выделит 40,5 млн рублей из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в метро.

Прежде премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.