Смольный выделит на ЗСД еще 600 млн рублей

В Смольном подготовили первую корректировку городского бюджета на 2017 год.

Доходы бюджета было решено увеличить на 3,9 млрд рублей, или 0,8% от первоначально утвержденной суммы. В эту сумму входит поступление из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей.

В Смольном отметили, что были снижены предполагаемые доходы по акцизам на нефтепродукты, но это частично должны компенсировать акцизы с продажи алкогольной продукции.

Расходы также было решено увеличить на 3,9 млрд рублей. Это 0,7% от изначальной суммы. Большая часть средств из них - 2,7 млрд - будет направлена на социальную поддержку граждан. Еще 1,4 млрд рублей выделят на обеспечение горожан доступным жильем. На развитие здравоохранения будет потрачено 1,3 млрд рублей.

На реализацию соглашения о создании и эксплуатации ЗСД будет направлено почти 604 млрд рублей. Ранее в 2017 году концессионеру ЗСД — «Магистрали Северной столицы» — и так планировалось выделить до 4,1 млрд рублей для компенсации возможных убытков от эксплуатации трассы.

После корректировки доходы города в 2017 году составят 487,9 млрд рублей, расходы — 557,7 млрд. Дефицит городской казны останется на прежнем уровне — 69,82 млрд рублей. Для Северной столицы это рекордное число.