  • 11 Апрель 2017
USD 12.04.2017 56.9552 -0.4344
USD ММВБ 13:17 57.18900  
EUR 12.04.2017 60.3042 -0.4427
EUR ММВБ 13:17 60.6090  
Нефть($) 11.04.2017 56.01 +1.27
Нефть(p) 11.04.2017 3190.06 +48.55

Смольный выделит на ЗСД еще 600 млн рублей

Автор:


© Фото: Коммерсантъ

Темы дня

Правительство города приняло корректировки в бюджет на 2017 год.

В Смольном подготовили первую корректировку городского бюджета на 2017 год.

Доходы бюджета было решено увеличить на 3,9 млрд рублей, или 0,8% от первоначально утвержденной суммы. В эту сумму входит поступление из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей.

В Смольном отметили, что были снижены предполагаемые доходы по акцизам на нефтепродукты, но  это частично должны компенсировать акцизы с продажи алкогольной продукции.

Расходы также было решено увеличить на 3,9 млрд рублей. Это 0,7% от изначальной суммы. Большая часть средств из них - 2,7 млрд - будет направлена на социальную поддержку граждан. Еще 1,4 млрд рублей выделят на обеспечение горожан доступным жильем. На развитие здравоохранения будет потрачено 1,3 млрд рублей.

На реализацию соглашения о создании и эксплуатации ЗСД будет направлено почти 604 млрд рублей. Ранее в 2017 году концессионеру ЗСД — «Магистрали Северной столицы» — и так планировалось выделить до 4,1 млрд рублей для компенсации возможных убытков от эксплуатации трассы.

После корректировки доходы города в 2017 году составят 487,9 млрд рублей, расходы — 557,7 млрд. Дефицит городской казны останется на прежнем уровне — 69,82 млрд рублей. Для Северной столицы это рекордное число.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm