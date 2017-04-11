Переход между "Маяковской" и "Площадью Восстания" открыт

Переход между станциями петербургского метро "Маяковская" и "Площадь Восстания", который ранее закрывали взрывотехники, открыт.

Как сообщает справочная метрополитена, все переходы в подземке доступны для пассажиров.

Ранее переход между двумя станциями был закрыт из-за бесхозного предмета. В тоннеле между станциями работали сотрудники ОМОН. Выяснилось, что бесхозный предмет не представляет опасности.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.