Взрывотехники перекрыли переход с "Маяковской" на "Площадь Восстания" (ФОТО)

Переход со станции метро "Маяковская" на "Площадь Восстания" закрыт из-за бесхозного предмета. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Фото: vk.com/spb_today

На данный момент пересесть на другую ветку можно лишь спустившись на эскалаторе. В тоннеле между станциями работают сотрудники ОМОН.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.