В Турции прогремел мощный взрыв (ФОТО)

На юго-востоке Турции прогремел взрыв, передает телеканал Haber Turk.

Взрыв произошел в городе Диярбакыр. По информации телеканала, взрыв прогремел около 10:45 по местному времени (совпадает с московским)

Официальной информации о жертвах нет. Reuters сообщает о нескольких раненых.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Фото: dotemirates / twitter.com

Ранее Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке рейсов в Турцию из-за сложной политической обстановки в стране

Фото: dotemirates / twitter.com

В декабре прошлого года в турецком городе Кайсери в результате теракта погибли 13 военнослужащих. Еще 48 человек получили ранения. Террористы взорвали транспортное средство, в котором ехали турецкие военные.