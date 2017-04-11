Обнародовано видео с места взрыва в центре Киева

Телеканал «Громадске» опубликовал видеозапись взрыва, произошедшего ночью 11 апреля в центре Киева.

На ролике видно, что инцидент произошел в помещении ресторана Stefano’s Fine Food Factory. Взрывной волной выбило стекла на первом этаже дома, где размещены другие рестораны и банк, а также в припаркованных рядом автомобилях.

Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники, проводится экспертиза. Информации о пострадавших нет

Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва. Как сообщает агентство Nation News, киевские стражи порядка допускали, что на улице взорвался газовый баллон.

На данный момент найдены остатки бомбы. Точные причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.