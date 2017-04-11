В Пасхальную ночь в Петербурге будут работать ночные автобусы

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в рейс выйдут ночные автобусы, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс».

Ночью будет запущено движение по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Автобусы доставят пассажиров к метро, которое будет работать всю ночь. Интервал с 0:00 до 06:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно будет покупкой разового билета, а также электронным проездным.

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В постоянном режиме ночные автобусы начнут работу 30 апреля. До 15 ноября в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье автобусы будут курсировать по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют линии метро.

В праздники (1 и 9 мая, «Ночь музеев», День города, «Алые паруса») автобусы будут подвозить горожан к станциям метрополитена.