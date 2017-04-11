Четверо пострадавших от теракта в метро остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии, заявила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По ее словам, на 7:00 11 апреля по-прежнему в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших. Еще четверо находятся в состоянии средней тяжести. Самочувствие 45 пострадавших от взрыва медики отмечают как удовлетворительное

Ранее в понедельник, 10 апреля, Митянина сообщала об улучшении состояния последнего из пострадавших, которые прежде находились в числе крайне тяжелых пациентов.

На амбулаторное лечение переведены 29 человек. Все тела погибших при взрыве в петербургском метро в настоящее время выданы родственникам для захоронения.

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 4 апреля, подписал распоряжение, согласно которому правительство Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.

Накануне, 10 апреля, стало известно, что администрация Петербурга выделит 40,5 млн рублей из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в метро.

Членам семей умерших в результате взрыва будет выплачен 1 млн рублей. Тем, кто получил тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести – полмиллиона, травмы легкой степени – четверть миллиона.