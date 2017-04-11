Колокол Исаакиевского собора пробьет 13 раз в память о жертвах теракта в метро

Панихиды по погибшим от теракта в метро пройдут в храмах и соборах Петербурга во вторник, 11 апреля, на девятый день с момента трагедии.

Панихида по жертвам теракта начнется в Исаакиевском соборе в 10:50 После богослужения прозвучит траурный звон: большой колокол Исаакиевского собора ударит 13 раз - по числу невинных жертв теракта, сообщает пресс-служба музея-памятника

В Исаакии уже была отслужена первая панихида по жертвам теракта в метро - она была совершена 3 апреля в 16.00 , примерно через полтора часа после известия о трагедии.

В Санкт-Петербургской епархии сообщают, что панихида по погибшим будет отслужена и в Спасо-Преображенском соборе в полдень. Богослужение проведет настоятель собора протоиерей Николай Брындин.

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

В больницах остаются 53 пострадавших. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее, 7 апреля, Невский районный суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту в метро.