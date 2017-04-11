Троих лжеминеров задержали в Петербурге за сутки

Три звонка о минировании всего Невского района Петербурга, администрации Пушкинского района и жилого дома в Кировском поступили в полицию за минувшие сутки. Все лежимнеры были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в собственных квартирах.

"Террорист" из Невского района позвонил в полицию около часа ночи накануне, 10 апреля, и заявил о том, что «они обещают взорвать весь район, они из ИГИЛ». Позже якобы представитель этой запрещенной в России организации поделился своим адресом. Там он и был задержан. На наличие взрывоопасных предметов был проверен весь дом №24 по Октябрьской набережной, передает "Фонтанка".

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В районе двух часов ночи в полицию позвонили из Кировского района. Уже через 40 минут после этого полицейские задержали пьяного "террориста" в собственной квартире дома №30, корпус 2, по проспекту Маршала Жукова, где якобы и была заложена взрывчатка.

Днем, после 16 часов, еще один петербуржец заявил полицейским, что он возьмет ружье и пойдет «захватывать, а потом и взрывать администрацию Пушкинского района». В итоге полицейские задержали пьяного мужчину, а чиновники из администрации района были эвакуированы.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.